Kılıçdaroğlu’ndan iktidara AİHM çıkışı: “ Saray bilmiyor olabilir…”

Kemal Kılıçdaroğlu, “İçeride AYM kararlarını uygulamayarak ‘ben anayasayı tanımıyorum’ diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor. Bakmayın ‘dik durma, boyun eğmeme’ yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“SARAY BİLMİYOR OLABİLİR, ANCAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN GELENEĞİ, HER ŞARTTA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAKTIR”

“Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, ‘Türkiye’yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim’ arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak ‘ben anayasayı tanımıyorum’ diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor. Bakmayın ‘dik durma, boyun eğmeme’ yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır.”