Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a gazetecilik hatırlatması. 'İktidarı rahatsız edecek kısmını okumuyorsa doğru değil'

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Gündeme dair sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu programın sonunda gazeteci Kübra Par'la ilgili bir açıklamada bulundu. Kendilerine yolladıkları bir haberin tamamını okumadığına dair eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"YPG ile ilgili ilk yıllarda devlet onu terör örgütü olarak görmüyordu. YPG başkanı Salih Müslüm'ü üç kez Türkiye'ye davet ettiler, resmi törenlerle karşıladılar. Bize de sorduklarında biz de "devlet terör örgütü olarak görmüyorsa biz de terör örgütü olarak görmüyoruz" dedik.

Sonra devlet değiştirdi "bunlar terör örgütüdür" dedi.

Bizim istihbarat örgütümüz yok, bunu sadece ben değil o dönemin Ak Parti yöneticileri de YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorlardı. Şimdi oradan cımbızla bu sözler seçiliyor... O dönem Erdoğan da Sayın Arınç da onu söylüyordu. Siz YPG'nin başını Türkiye'de ağırlıyor otel masraflarını karşılıyorsunuz... Yani siyaset ahlak üzerine inşaa edilir.

Buradan izin verirseniz Kübra Hanım (Par) için de bir şey söyleyeyim. Gönderdiğimiz bir yanıtın ikinci cümlesini okumadı, neden okumadı okuması lazımdı.

Gazeteci gazeteciliğini tam yapmalı, eğer bir yanıt gönderiliyorsa bir bölümünü okuyup iktidarı rahatsız edecek bölümünü okumuyorsa doğru değil.