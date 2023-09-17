Kemal Kılıçdaroğlu: Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık derdini dinlemedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da katılığı üye katılım töreninde hem CHP’ye yeni üye olanlar hem de geride bıraktığımız seçimler hakkında bir takım açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Gazetesinden alınan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Aramıza yeni yol arkadaşları geldi. Ve onlarla beraber yol yürüyeceğiz. Önce yeni gelen arkadaşlarıma şunu söylemek isterim; CHP'li olmak kolay bir şey değil.

CHP'li olmak için önce adaletli olmak lazım. Mülkün temeli adaletse, devletin dini adaletse, adaletli olmak her CHP'linin temel görevidir. Demek ki birinci görevimiz, adaleti her aşamada bir şekliyle sağlayacağız" dedi.

14 VE 28 MAYIS

Geride bırakılan 14 ve 28 Mayıs seçimleri hakkında da bir takım açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu özeleştiri de bulunarak yeterince kapı çalamadıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi yeteri kadar anlatamadık.

Dolayısıyla bizim tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız.

Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var."