Bahçeli’den çok konuşulacak çıkış: Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzmesinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'deki genel başkanlık yarışında tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Bahçeli, İYİ Parti ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NU ÜZMESİNLER"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Bahçeli, "İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler" ifadelerini kullandı. Bahçeli, İYİ Parti'ye daha önce yaptığı "komşuluk" çağrısı ile ile ilgili de, "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" dedi.

ERMENİSTAN ÇIKIŞI

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ermenistan, Birleşmiş Milletler Konseyi kararları ile AGİT ilkelerini ihlal etmektedir. Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

Barış görüşmelerini sekteye uğratacak, istikrar arayışlarını boşa çıkaracak her provokasyonun ağır sonuçlarına Erivan yönetimi, yeri ve zamanı geldiğinde tekrar katlanmak durumunda kalacaktır. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden zora dayalı kanun ve kural dışı muamele ve müdahalelere direnmesi iki devlet, tek millet onurunun bir icabıdır. Soydaşlarımız yalnız değildir. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir. Azatlık Türk'ün ve Türk yurtlarının ezeli ve ebedi kaderidir.”

AB SÜRECİ

“Köklü diplomasi geleneğine sahip Türkiye, dış politikasında coğrafi konumu, tarih zenginliği, güçlü kurumları, kadim millet varlığı, ahlaki ve manevi müktesebatı başta olmak üzere birçok yerli ve milli unsurdan beslenmektedir. Türkiye göz ardı edilecek, mesela planlanan Hindistan-Orta Doğu ve Avrupa ekonomi koridorunda ihmal edilecek bir ülke değildir.”