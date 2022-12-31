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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yılbaşı mesajı. Erdoğan'a daha çok şey yaptıracağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yılbaşı mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinden Erdoğan vardı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:35
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Kemal Kılıçdaroğlu yılbaşı mesajı verdi hedefinde Erdoğan vardı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yılbaşı mesajı. Erdoğan'a daha çok şey yaptıracağım
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu yılbaşı mesajı. Kılıçdaroğlu sosya medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sevgili halkım, 2023 kapıda. Eminim sizde 2023 öncesinde şaşkınlıkla sarayı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlıklarına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapacak, yapacak. Yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor, Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın, iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağız bekleyin. Daha çok şey yaptıracağım. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda başlayacak.

Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığını, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, ücretlerin arttığı daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket. Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz.

Öyle çıkıp bir şey bahşediyormuş gibi, müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklama ile verilebilir ki? Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak.

Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınız yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına. Loading halkım loading... Göreceksiniz, 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal'i bekleyin, iyi seneler"

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