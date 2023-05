Son Dakika - Kemal Kılıçdaroğlu’ndan FOX TV'de önemli açıklamalar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yaptığı açıklamada, mitinglere çelik yelekle çıkması konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de "Liderler Fox'ta" programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi konularındaki sorunlarına değinirken, siyasi partilerin ve adayların seçim kampanyalarına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayları eleştirdi ve kendisinin cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde yapacağı işlere dair planlarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Biz gitmeyeceğiz diye mesaj veriyorlar. Siz kimsiniz ya? Oylama yapılacak ve siz de tıpış tıpış gideceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Herkes sandığı mutlaka gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim değil. Ya demokrasiyi getireceğiz ya da demokrasiyi tarihin çöp sepetine atacağız. Bunları hayatımızın her anında yaşıyoruz. Savaşa mı gidiyoruz? Daha önce de 'Muhalefet gelirse darbe olur' dediler. Şimdi de kalkıp bunu farklı dille ifade ediyorlar. Erdoğan'ın da diğerlerinin de ifadeleri ürkütücü.

Bunlara baktığımızda kaygılanmamak elde değil. Çünkü iktidar sahipleri, halkın oylarıyla gitmeleri gerektiği ortaya çıkarsa 'Biz gitmeyeceğiz' diye mesaj veriyor. Kimsiniz siz? Kendinizi halkın üzerinde mi görüyorsunuz. Tıpış tıpış gideceksiniz."

Son 7-8 mitingden itibaren güvenlik önlemler arttırıldı. Özellikle miting alanına gelen yurttaşlar daha çok aranıyorlar.

Sonuçlar bize de süratle gelecek. Bizim sistemimize saldırı olabilir. Ama bugüne kadar kıramadılar. Her türlü saldırıya karşı önlem alındı. Oy verilen her okulda bir avukatımız olacak.

Seçim ikinci tura kalmayacak, buna emin olun.

İçişleri Bakanı 14 Mayıs için bir hazırlıklı içerisinde. İçişleri Bakanı yasadışı talimat veriyor. Kamu görevlileri yasadışı talimat geldiğinde YSK'ya bildiriyor. YSK'da bu iş hukuksuzdur diyor.

Bu seçimin kazananını Türkiye'dir. Demokrasilerde biri iktidar olur, biri muhalefet olur. Sanki biri düşman, biri dost bunlar kapışıyorlar. Düşman yok, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Bugüne kadar darbelerden hep şikayet ettik.

Devletin çivisi çıktı, devleti yeniden inşa etmemiz lazım.

Dijital müdahale için hackerlerle anlaştıklarını biliyoruz.

İletişim başkanı, sarayın değil devletin memurudur.

Hackerler kiralayıp para gönderiyorlar.

Hala ülkesini sevip, ülkesi için çalışan bürokratlar var.

Tüyü bitmemiş yetimin parasını hackerlere gönderiyorlar.

Dijital müdahale için yurtdışındaki hacker'larla anlaştıklarını biliyoruz. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin bir kurumu. Bunların hiçbirisi devlet memuru değil, sarayın memuru. İletişim Başkanısın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişimini yapacaksın. 'Acaba seçimi saray nasıl kazanır?' bunun üzerine çalışıyorlar. Bitcoin üzerinden para gönderiyorlar. Çürüme her alanda görülüyor. Her alanda da nitelikli, ülkesini seven bürokratlar da var.

İletişim Başkanlığı istihbarat örgütümü?

İnce'nin mitinge gelip kendisini kucakladığımızı bilmesini istedim.

Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı. Erdoğan'ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan gerçekten bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa seçimin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamalıdır. Uygulamalarla sesimi kaydedip birileriyle görüşme yapmışım gibi göstermeye kalktılar. Benim kimlerle görüştüğüm açık. Her şey ortada.

Benim kiminle görüştüğüm bellidir.

Sesimi taklit ederek hesaplar peşine gidiyorlar.

Vatandaşın bütün işi ay sonunu getirebilmek.

Erdoğan'ın gündemine takılmıyoruz, o toplumdan kopmuş.

85 milyon insan vergi veriyor, nereye gittiği belli değil.

Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah onların belasını versin.

Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. kendi malı zannediyorlar.

Sandıkta oy vereni darbeci yaptılar.

15 Temmuzla seçimin ne ilgili var. Erdoğan FETÖ elebaşının ülkeye getirilmesini talep etmedi.

Devlet kinle öfkeyle yönetilemez.

Kimse hakkıyla kazandığı bir şeyi asla kaybetmez.

Uyuşturucu baranlarının kökünü kazıyacağım.

Beşli çeteler ülkeyi soydu, yiye yiye doymadı.

Beşli çete bu ülkeyi yiyecek bende bunu seyredeceğim. O zaman ben bu devleti neden yönetiyorum.

Hiç bir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez.

Türkiye'den çalınıp götürülen paraların listesi var.

Vatandaştan beşli çeteye milyar dolar aktarılıyor.

Uyuşturucu baronlarını mevcut iktidar büyüttü.

Polis uyuşturucu trafiğini biliyor, siyasi otorite izin vermiyor.

Uyuşturucu baronları siyasetçileri parayla satın alıyor.

Merkez bankasının başına atayacağımız kişi güven veren biri olacak.

Peki memur maaşlarından başlayan.65 TL yanlış hatırlamıyorsam seçildikten hemen sonra dizini düşük memur maaşı. Ortalama yanlış hatırlamıyorsam 2 buçuk. Açlık sınırı belirleyen de ben değilim.

Devlet olarak, Kaynakları nereye harcayacağınız da bütçe kanunuyla belirlerseniz ve 10'a çıkart göre harcarsa. Gelir dağılımını dengelemesi lazım.

3 Ay içinde Avrupa ile vize sorunun halledeceğiz.

Nitelikli insanlarla şampiyonlar ligi kuracağız.

