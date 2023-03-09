Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu

TFF eski Amatör ve Profesyonel Kurul Kemal Zorlu, deprem sonrası liglerde yapılan düzenlemelerde teknik hata yapıldığını ve bunun sonucunda haksızlık yaşanacağını söyledi.



OYNANAN MAÇLAR NE OLACAK?

TFF’nin deprem bölgesindeki takımların ligden çekilme talebini kabul ettiğini ve önümüzdeki sezon bulundukları liglerde mücadele edebilecekleri kararını aldığını hatırlatan Kemal Zorlu, haksızlık yaratan teknik hatayı da şöyle açıkladı: “Federasyonun deprem mağduru kulüplerin çekilme talebini onaylaması ve ligdeki yerlerini dondurması doğru karar. Teknik hata ligden çekilen takımların, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra oynayacakları maçlarda hükmen yenik sayılmasıyla yapıldı. Çünkü çekilen takımların, ligin ikinci yarısının ilk haftalarında oynadığı maçlar ne olacak?

Çekilen takımlara karşı bu maçlarda puan kaybeden takımlara haksızlık olmayacak mı? Örneğin Süper Lig’de Trabzonspor ve Kasımpaşa Hatayspor’a, Ankaragücü ise Gaziantep’e yenildi. Spor Toto 1. Lig’de Yeni Malatyaspor Eyüp’ü, Adanaspor ise Tuzlaspor ve Altay’ı mağlup etti. Oysa fikstüre göre Hatayspor, Gaziantepspor, Adanaspor ve Malatyaspor bundan sonraki maçlarda hükmen yenik sayılacak.

Bu durumda, liglerden çekilen takımlarla daha önce oynayıp puan kaybedenler haksızlığa uğrayacak. Fikstür, ikinci yarının ilk haftalarında bu takımlarla oynamayan ekiplere avantaj sağlayacak.

Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini etkileyecek bu adaletsizliği gidermek için çekilen takımlar ligin 2.yarısındaki tüm maçlarında yenik sayılmalı. Adalet ancak bu şekilde sağlanır. Haksızlığı önleyecek bir başka yaklaşım da liglerde bu sezon düşmenin kaldırılması olabilir” dedi.



FEDERASYONLARA TAVSİYEDE BULUNDU

Türkiye’nin yaşadığı büyük felakette, birçok sporcuyu da kaybettiğimizi hatırlatan Zorlu, “Bir deprem ülkesinde yaşıyorsak, her alanda önlem almalıyız” dedi ve önemli önerilerde bulundu.

Zorlu, “Başta futbol olmak üzere tüm federasyonların kendi bütçelerinde sürekli bir deprem fonu yaratabilir. Federasyon gelirlerinin belli bir yüzdesi bu fona ayrılır. Bu fona aktarılacak rakamlara kulüpler itiraz etmeyecektir. Çünkü buradaki birikimle, kulüplere depreme dayanıklı sosyal tesisler ve sporcu lojmanları yapılabilir. Statlar kontrolden geçirilip, sıkıntı varsa güçlendirme yapılabilir. Aksi halde bugünlerde yaşadığımız felaketin yansımasıyla, önümüzdeki yıllarda yabancı sporcuları Türkiye’ye gelmek istememesine neden olur” ifadesini kullandı.



KULÜP GELİRLERİ AZALACAK

Depremin yürekleri yakan acısının, Türk insanına futbol heyecanını kaybettirdiğini, ayrıca liglere ara verilmesi nedeniyle bu sezon kulüp gelirlerinin azalacağını vurgulayan Zorlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu durumu sübvanse edici önlemler alması gerektiğini söyledi. Zorlu, “Kulüplere verilen dengesiz cezalar sıfırlanmalı. Deprem mağduru kulüplere, federasyon bütçesinden destek verilmeli. Ayrıca tüm Türkiye’nin deprem acısı yaşadığı bu sıkıntılı günlerde kulüpler transfer konusunu gündeme getiremedi. Takviye yapmak isteyen takımlar için ara transfer dönemi 15 Mart’a kadar uzatılabilirdi. Hatta kaybolan futbol heyecanının biraz olsun artması için transfer yasağı olan kulüplere, bir kereye mahsus olmak üzere takviye şansı tanınabilirdi” diye konuştu.

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