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TFF kurumsal hafızasını nasıl unuttu? Kenan Başaran'dan Büyükekşi'ye play-off golü

TFF Başkanı Büyükekşi'nin "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi" çıkışına gazeteci Kenan Başaran'dan gündem yaratan yanıt geldi. TFF'nin eski icraatlarını hatırlatan Başaran, Büyükekşi'yi ters köşeye yatırdı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:47
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Büyükekşi'nin Play-off açıklamasına tarihi yanıt

TFF kurumsal hafızasını nasıl unuttu? Kenan Başaran'dan Büyükekşi'ye play-off golü
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok" ifadelerini kullandı.

"BURADAN BİZİM KÖYE YOL OLUR"

Spor muhabiri Kenan Başaran TFF'nin daha önce sezon içinde değiştirdiği birçok kurala göndermede bulundu. Başaran, "TFF Başkanı kendi kurumsal hafızasını gözardı etmiş. TFF, maç oynanırken o kadar çok kural değiştirdi ki, buradan bizim köye yol olur. Play-off'a karşı çıkarken en zayıf argümanı kullanmış yani." dedi.

JESUS GÜNDEME GETİRMİŞTİ

TFF Başkanı Büyükeşi, Radyospor'da katıldığı bir programda Süper Lig için play-off sisteminin mümkün olmayacağını paylaştı. Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusu üzerine henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.

Konu, geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmasıyla gündeme gelmişti.

Sevilla mücadelesi öncesi düzenlediği basın toplantısında ise Jorge Jesus, "Bugün Avrupa Ligi maçını konuşmak için buradayız. Ligi konuşmak için vaktimiz olacak. Şu an iki büyük takım yarışıyor. Geri kalanı için yorum yapmayacağım. Düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir vermez." ifadelerini kullandı.

 

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