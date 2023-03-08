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Büyükekşi'den Süper Lig için play-off açıklaması. Radyoya bağlanıp canlı yayında anlattı

Son günlerde gündemde olan Süper Lig'de play-off konusuna TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklık getirdi. "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" diyen Büyükekşi konuyu böylece kapattı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:32
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TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off kararı

Büyükekşi'den Süper Lig için play-off açıklaması. Radyoya bağlanıp canlı yayında anlattı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında ilk kez konuştu.

TFF Başkanı Büyükeşi, Radyospor'da katıldığı bir programda Süper Lig için play-off sisteminin mümkün olmayacağını paylaştı. Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

“Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok.”

"Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise TFF Başkanı, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.

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