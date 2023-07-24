Kemer’de orman yangını paniği. Alevler karayoluna yaklaştı

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

KAYNAK: DHA
Kemer’de orman yangını paniği. Alevler karayoluna yaklaştı

Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerleri ve karayoluna yaklaştı. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda ekip seferber oldu.

Yerleşim Yerleri Boşaltıldı

Yangının çıktığı Değirmendere Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla evlerini boşalttı. Yangına müdahale eden ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme uçakları da bölgeye gönderildi. Yangının büyümeden söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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