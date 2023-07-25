Antalya Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte yoğun şekilde helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

KAYNAK: İHA
Antalya Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale başladı

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Arazinin sarp ve kızılçam ağaçlarının sık olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları yakından takip etti. Ekipler yangının karşı yola sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Gece boyunca dar alanda tutulan yangına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yoğun bir şekilde havadan müdahale başladı. 10 saattir devam eden yangına, 10 uçak ile 22 helikopterle müdahale ediliyor.

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