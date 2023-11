Kemik sağlığını geliştiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kemik sağlığını geliştiren ve kilo vermeyi kolaylaştıran tere otu dikkat çekti.

TERE OTU FAYDALARI NELERDİR?

- Tere kürü akciğerlerin temizlenmesine yardım eder

- Kemik sağlığını geliştirir

- Tere bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kilo vermeyi kolaylaştırır

- Toksinlere karşı koruyucudur

- Tere C vitamini açısından zengindir

-Kalp sağlığını geliştirebilir

-Diyabet tedavisinde etkilidir

- Antikanser özelliklere sahip bileşenler içerir

- Anne sütü üretimine yardımcıdır

-Astım semptomlarını hafifletir

-Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücüdür

-Hazımsızlığı azaltıp, kabızlık sorunlarını hafifletir

-Cilt ve saç sağlığına iyi gelir

TERE KÜRÜ TARİFİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

Solunum yolu enfeksiyonları, ödem ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunlara karşı faydalı olan tere kürü, sigara içenler için de akciğerleri temizlemeye yardımcı olur. Bu kürü yapmak için yarım litre kaynar suya on beş adet tere sapı atın ve kapağını kapatarak kısık ateşte üç dakika kaynatın. Sonra süzün ve ılıyınca için. Aç karnına veya yemeklerden bir saat önce tüm kürü bitirin. Bu kürü beş gün boyunca her gün iki kez, sabah ve öğle yemeğinden önce, on beş tere sapı ile hazırlayıp içebilirsiniz. Dilerseniz üzerine yarım limon da ekleyebilirsiniz.