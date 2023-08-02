Kenan Evren ve Tayyip Erdoğan

Darbeci merhum Kenan Evren yaz ayları gelince trene biner, Atatürk gibi camdan bakarak gazetecilere derdi ki?

“Yaz dönemi çalışmalarımı İstanbul’dan yürüteceğim…”

12 Eylül 1980 darbesi ile Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı unvanlarını kullanan Evren gezilerinde askeri uçakları kullandı.

Eğer isteseydi, o da özel uçaklar filosu kurardı.

Eğer isteseydi, ölünceye kadar bu görevde kalabilir, saraylarda yaşayabilirdi.

Hayır istemedi ve şu sözüne sadık kaldı.

“Rayından çıkan demokrasiyi rayına oturtup demokrasiye döneceğiz…”

Sıfırdan yeni anayasa kurucu meclis tarafından yapıldı ve 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunularak %91,37 oy oranı ile kabul edildi.

Anayasaya konulan bir madde ile Evren de yüzde 91,37 oy ile

Eğer isteseydi anayasaya, “ölünceye kadar cumhurbaşkanı olur” hükmü koyardı.

Yedi yıllığına Türkiye Cumhuriyeti'nin yedinci cumhurbaşkanı seçildi.

Darbenin 3. Yılı dolduktan sonra 6 Kasım 1983’te genel seçim yapılması kararı aldı.

Emekli Orgeneral Turgut Sunalp’in Milliyetçi Demokrasi Partisi, (MDP) Turgut Özal’ın Anavatan Partisi (ANAP) ve Necdet Calp’in Halkçı Partisi (HP) seçime girdiler.

Şurası çok önemli:

Sadece bir kez demeç vererek Sunalp’e destek verdi. Ama yetmedi.

Eğer isteseydi, Sunalp paşanın başbakan olması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) emir verirdi.

ANAP yüzde 45,14, HP yüzde 30,46 Evren’in kurdurduğu MDP yüzde 23,27 oy aldı.

Turgut Özal başbakan oldu.

Eğer isteseydi, seçim sonuçlarını YSK’ya iptal ettirir yeniden seçim yaptırırdı.

Bu tarihi gerçeklerden sonra gelelim yazımın ana konusuna.

Ben de yaz dönemi çalışmalarım için Seferihisar’dayım.

Çarşıda, pazarda, plajda, kafede, lokantada tanıyan okurlarımın ve izleyicilerimin teveccühüne mazhar oluyorum.

Onlara şunu soruyorum:

Muhalefet ve Kemal Kılıçdaroğlu neden seçimleri kaybettiler?

Görüşleri şöyle:

Birinci sırada;

Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Kez aday olmaması için YSK’ya şiddetli tepki gösterilmemesi. Seçime girmiyor, cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz tepkisi konulmaması…

İkinci sırada;

Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkması ve yaptığı açıklamanın büyük güven kaybına neden olması…

Üçüncü sırada:

Hiçbir seçime katılmayan Gelecek ve DEVA Partilerinin CHP listelerine alınarak milletvekili adayı yapılması.

Dördüncü sırada;

Muharrem İnce’nin 2018’de eleştirdiği “Sandıklara sahip çıkılmadı” eleştirisinin tekrarlanması.

Beşinci sırada:

Cumhur ittifakının kara propagandasına karşı suskun kalınması.

Gerçekler işte böyle.

Millet her şeyin farkında.

Gelelim bu kez Kenan Evren ve Recep Tayyip Erdoğan’a…

Evren; Askeri darbe sonrası cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan; YSK darbesi sonrası cumhurbaşkanı oldu.

Evren: Anayasal meşruiyeti olan seçilmiş cumhurbaşkanı oldu…

Erdoğan; Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı oldu…

Canım Türkiyem…