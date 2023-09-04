Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruyu açtıran yarışmacıyı alnından öptü. Milyoner'e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sarılarak alnından öptü.

Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruyu açtıran yarışmacıyı alnından öptü. Milyoner'e damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı.

00001-st9i.jpg

Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı.

143601400-rt.jpg

İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

05-5d4q.jpg

MİLYONLUK SORUYA GELDİ

TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi.

kim-milyoner-olmak-isterde-duygulandiran-anlar-milyonluk-soruya-ulasan-5717d915.jpg

İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

fgnhmyyyyy.jpg

"HARİKASIN"

Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.

İlgili Haberler
Enflasyon Kim Milyoner Olmak İster'i de vurdu. 11 sorunun ödülünün miktarı değişti
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına nasihat
Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi güldüren soru! Şıkları görenler inanamadı
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru yarışmacıyı ağlattı
Öne Çıkanlar
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Gabon’da General Nguema geçici devlet başkanı olarak yemin etti Dünya
Gabon’da General Nguema geçici devlet başkanı olarak yemin etti
Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti Spor
Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü transfer etti
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri Sağlık
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri
Bu tarihten itibaren memurların hesabına 32 bin 297 lira yatacak Memur ve Emekli
Bu tarihten itibaren memurların hesabına 32 bin 297 lira yatacak
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek Ekonomi
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek
Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt Spor
Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt
Jandarma'dan anız yangınına karşı broşürlü önlem Güncel
Jandarma'dan anız yangınına karşı broşürlü önlem