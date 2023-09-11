Vergi uzmanı Ozan Bingöl Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık ödülünün vergisini hesapladı

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400 binlik soruyu da aşarak 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.

Rabia Birsen Güvercin daha sonra 1 milyonluk soruyu açtırdı. Soru şu oldu:

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

Şıklar ise şöyle sıralandı: A:Ş B:V C:G D:H

Soruya “B” şıkkı V cevabını veren Güvercin büyük ödülün sahibi oldu.

VERGİ UZMANI BİNGÖL BÜYÜK ÖDÜLÜN VERGİ ORANINI HESAPLADI

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı vergi hesabını paylaşan Ozan Bingöl “Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 – ((1.000.000₺ – 23.387₺ istisna) x yüzde 20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677₺ geçecektir.

Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir.” dedi.