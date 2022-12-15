TFF Başkanı Büyükekşi'den şaşkınlık yaratan açıklama. Kendi başarısızlıklarını bıraktı medyayı suçladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, markalar dünyası ile spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Brand & Sport Summit 2022'ye katıldı.

Büyükekşi burada şaşkınlık yaratan açıklamalar yaptı ve her başarısız olanlar gibi suçlu olarak medyayı gösterdi.

Altyapı inceleme bahanesiyle gezecekleri Avrupa ülkelerini sıralayan Büyükekşi, "Cambaza bak" yöntemiyle başarısızlıklarını örtmeye çalıştı.

Büyükekşi, şunları söyledi:

"Altyapılardaki hocalarımızın nitelik ve niceliklerini artırmamız lazım. Bunları yaparken onların refah düzeyini de geliştirmemiz gerekiyor. Birkaç yabancı şirket ile görüşüyoruz. Önümüzdeki ocak ayında yurt dışına benzer ziyaretler yapacağız. İlk hedefimiz Almanya, Hollanda, Belçika, daha sonra İspanya, Portekiz ve Fransa. O ülkelerin milli talkım bazında altyapı tesislerini gezeceğiz. En iyi süper lig takımlarının altyapı tesislerini ve sistemini öğrenmeye çalışacağız. Hedefimiz 2023 yılında yaklaşık 400 hocaya eğitim vermek. 10-13, 14-16, 17-19 yaş arası ile 19 yaş ve üzeri olmak üzere 4 farklı kategoride hocaları eğitip, daha sonra müfredat hazırlayıp nasıl eğitileceklerine dair çalışmalarımız olacak. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e akademi mecburiyeti sağladıktan sonra arkasından da 6 ay boyunca bu hocaların maaşlarını daha da iyileştireceğiz. 1-2 yıl içinde aynı eğitimi almış 4-5 bin futbolcudan bazılarını hem kendi kulüplerine hem de milli takımlara kazandırmayı düşünüyoruz.

"Tahmini olarak minimum 50 milyon lira civarında yatırıma ihtiyaç var. Sadece 'Yaptım, oldu' demek istemiyoruz. Finansmanın da nereden geleceğini hesaplıyoruz. Sadece sponsorluk değil. Devletimizin stopaj iadesinin tekrar hayata geçirilmesi konusunda Sayın Bakanımız ile de görüşüyoruz.

Topun oyunda kalma süresini artırmamız gerekiyor. Kaç dakika uzatılması gerekiyorsa o kadar uzatılması lazım. Herkese eşit mesafede ve adil şekilde olması lazım. Bu sayede oyuncularımızın vakit geçirme alışkanlıklarından vazgeçeceklerini umuyoruz.

Bir diğer hayata geçireceğimiz karar, verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR'a giderken de yapacağız.

Önceden naklen yayın gelirimiz 500 milyon dolardı. Şimdi 125-130 milyon dolara düştü. Hedefimiz yayın gelirlerini yeniden yükseltmek.

Medyanın da kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bu şekilde geyik muhabbeti yaparak hakemleri eleştirmek, bir pozisyonu 10-15 kere oynatarak yorum yapılması etik değil. Sonuçta hakem orada anlık karar veriyor. Dolayısıyla hepimizin el ele vererek futbolumuzun marka değerini artırmamız lazım.

Hakem akademisinde 12 ay eğitim olacak, bunlardan biri de VAR eğitimi. Yeni aldığımız kararla 15 günde bir mutlaka hocalarımız gelecek ve 4 gün boyunca bütün maçları hakemlerimizle beraber izleyecek. Daha sonra hocalarımız maçlarla ilgili verilen yanlış kararlar varsa hakemlerle birlikte değerlendirecek. Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yurt dışında VAR hakemliği yapıyor. Bu iki hocayı desteklemek adına burada da VAR görevi veriyoruz. Bir de yarım sezon için 1. Lig'deki saha hakemlerine maç vermeyi planlıyoruz. Böylelikle hakem sayımız artacak ve Süper Lig'deki her VAR hakemine haftada sadece bir maç vereceğiz.

Hakem akademisinde bütün hakemlerimizi eğitimden geçireceğiz. Üniversitelerle iş birliği yapıp, daimi eğitim verdirmeyi düşünüyoruz. Aplikasyonla hakemlerimizin performanslarının takip edileceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Hakemlerimizi değerli hale getirmek istiyoruz. Kulüplerle değil, federasyonla muhatap olduklarını bilmelerini istiyoruz. Ayrıca hakemlerimizi büyük organizasyonlarda görmek istiyoruz. Cüneyt Çakır'a jübile yaptırarak, UEFA'ya 'Hakemlerimiz bizim için kıymetli, siz de kıymetini bilin' diye mesaj verdik. Biz, Cüneyt Çakır'a başarılarından dolayı jübile yaptık. Aynı başarıları gösteren hakem kim olursa olsun ona da jübile yapacağız."

Dünya Kupası'nı düzenleyen ülke keşke biz olsaydık. Bunu yapabilmek için imkanlarımız fazlasıyla var. EURO 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na adayız. Birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. Bunu da başarıyla gerçekleştirebilirdik. A Milli Futbol Takımımıza gelecek olursak, millilerimiz çok iyi başladı. Ancak sonu pek iyi bitmedi. Kupaya katılamadık. Altyapı bu yüzden çok önemli. Kulüp başarısı, milli takım başarısı ile doğru orantılıdır. Eğer biz kendi kaynaklarımıza dönersek, futbolcu yetiştirebilirsek milli takımımız da sürdürülebilir başarılar elde edebilir. Hayalim milli takımımızın düzenli olarak her Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılabilmesi ve bu organizasyonlarda da sürekliliği sağlayabilmesi."