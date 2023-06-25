Kendi kendini eğitebilen robot geliştirildi

Google'ın 2014'te satın aldığı Londra merkezli şirket, gündelik işleri yerine getirebilecek genel amaçlı robotlar üretmeyle başladı.

DeepMind şirketinin araştırmacıları yapay zeka araçlarını detaylandırdıkları blog yazısı yazdı.

Independent Türkçe’de yer alan bilgilere göre; büyük ve çeşitli bir veri kümesinden yararlandığı için 100 gibi az sayıda gösterimle yeni bir görevi öğrenebilen yeni robotun insan denetimli eğitime ihtiyaç duymadığı belirtildi. Birtakım robotik araştırmalarını hızlandıracak bu beceri, genel amaçlı bir robot yaratma yolunda önemli bir adım olarak tanımlandı.

RoboCat, DeepMind'ın metin, görüntü ve olayları analiz ederek öğrenen yapay zeka modeli Gato'dan esinlendi.

Araştırmacılar RoboCat'i, insan kontrolündeki bir robot kolunun deliklerden şekilleri geçirme ve meyve parçalarını toplama gibi işler yaptığı görüntüler göstererek eğitti.

Daha sonra kendi kendisini eğitmeye bırakılan RoboCat, görevleri denetlenmeden ortalama 10 bin kez yaparak istikrarlı bir şekilde gelişti.

Bu robot, DeepMind'ın deneyleri sırasında 4 farklı robot türünde 253 görevi yerine getirmek üzere kendisini eğitti. RoboCat kendini geliştirme eğitimini, iki parmaklı bir robot kolundan üç parmaklı bir robot koluna geçecek şekilde uyarlamayı da başardı.

Araştırmacılar, daha fazla geliştirmenin yapay zekânın önceden görmediği işleri öğrenmesini sağlayabileceğini belirtti.

Blog yazısında "RoboCat verimli bir eğitim döngüsüne sahip: Ne kadar çok yeni görev öğrenirse, yeni görevleri öğrenmede o kadar iyi oluyor" denildi.

Bu gelişmeler, insanların belirli bir alandaki öğrenimini derinleştirdikçe daha çeşitli beceriler geliştirmesine benzer şekilde, RoboCat'in deneyiminin genişlemesinden kaynaklanıyordu.

Araştırma bilimkurgunun uzun zamandır hayal edilen ev robotları fikrini gerçekleştirme vaadi taşıyan, kendi kendini eğitebilen robotik sistemlere yönelik artan bir eğilimi takip ediyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden mühendisler video izleyerek öğrenebilen bir robot yaptıklarını duyurmuştu.

Ekip, meyve doğramak için çekmeceleri açıp bıçakları toplayabilen ve her bir ev işini öğrenmesi sadece 25 dakika süren bu robotu sergilemişti.