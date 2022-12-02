Efe'yi 4 saatlik işkenceyle öldürmüşler

Adana'nın Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’nde evlerinden çıkan Şahin ve Musa Koç kardeşler, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan kardeşi Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin’in, arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan (19) ile Baraj Caddesi’nde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin Koç, yeğenleri M.K. (17) ve Mert Palabıyık (18) ile 27 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Beytekin’in yanına gitti. Şahin Koç, kendisini görünce kaçmaya çalışan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.

SOPA VE SU HORTUMUYLA DÖVÜP, BIÇAKLADILAR

Şüpheliler Şahin Koç, kardeşleri Mehmet (52) ve Musa Koç ile yeğenleri M.K. ve Mert Palabıyık, iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Efe Beytekin’i sopa, su hortumu, tekme ve yumrukla dövdü. M.K., kendisini korumaya çalışan Beytekin’i bacaklarından bıçakladı. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu.

AMBULANS İSTEDİLER

Beytekin’in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin’i ambulansla hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Efe Beytekin’in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırıklar oluşan Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Efe Beytekin’i kaçırıp, dövdüğü belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.’yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Evin deposunda inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan sopayı ele geçirdi. Ekipler, deponun da temizlendiğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin’i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

6 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, Mehmet ve Musa Koç kardeşler ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.(AA)