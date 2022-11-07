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  • İşkenceci FETÖ'cü subaya delil olduğu halde beraat kararı verdiler. Harbiyeli'nin topuklarını kırdı. İşte bu da delili

İşkenceci FETÖ'cü subaya delil olduğu halde beraat kararı verdiler. Harbiyeli'nin topuklarını kırdı. İşte bu da delili

Merve Nayır Alagöz 2009 yılında girdiği Kara Harp Okulu'nda FETÖ'cülerin şok mangasına alındı. FETÖ'cü komutanı topuklarını kırarak, kopya kumpası kurarak Merve Nayır Alagöz'e okulu bıraktırdı. FETÖ bağlantıları çıkan komutana mahkeme beraat verdi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:43
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İşkenceci FETÖcü subaya delil olduğu halde beraat kararı verdiler. Harbiyeli Merve Nayır Alagöz'ün topuklarını kırdı. İşte bu da delili

İşkenceci FETÖ'cü subaya delil olduğu halde beraat kararı verdiler. Harbiyeli'nin topuklarını kırdı. İşte bu da delili
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Merve Nayır Alagöz'ün en büyük hayali subay olmaktı. 2009 yılında girdiği Kara Harp Okulu'nda FETÖ'cülerin şok mangasına alındı. FETÖ'cü komutanı topuklarını kırarak, kopya kumpası kurarak Merve Nayır Alagöz'e okulu bıraktırdı.15 Temmuz'dan sonra bu kişi hakkında dava açtı. Ancak ortadaki delilere rağmen mahkeme sanık Naki Sarıkavak hakkında işkence ve FETÖ'den beraat kararı verdi. İstinaf mahkemesi ise bu kararı bozarak Naki Sarıkavak'ın yeniden yargılanmasını istedi

Odatv'den Masum Gök'ün haberine göre; Merve Nayır Alagöz uzun yıllardır hayalini kurduğu Kara Harp Okulu'na 2009 yılında girdi. Ancak o dönem her yeri ele geçiren FETÖ'cüler Harbiye'de de köşe başlarını tutmuşlardı. Kendinden olmayanları şok mangalarına alarak, eğitim adı altında işkence yaparak okulu bırakmaları için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Onlardan olmayanlardan birisi de Merve Nayır Alagöz'dü. İzmir Menteş'teki intibak kampında takım komutanı tarafından şok mangasına alınarak kendi ifadesiyle işkenceye uğradı. Adına eğitim denilen bu işkencede Takım Komutanı Naki Sarıkavak, Merve Nayır Alagöz'ün topuklarını kırdı. Hastaneye gitmesine bile izin vermediler, daha sonra ailesiyle birlikte gittiği hastanede ayak topuklarının kırıldığını öğrendi. 

Merve Nayır Alagöz'ün topukları kırıldıktan sonra, ayakları uzun süre alçıda kaldı

KOPYA KUMPASI

Merve Nayır Alagöz inatçıydı. Koltukaltı değneklerle FETÖ'cülere rağmen okuluna devam etti. Son sene gelmişti. Artık  okulu bitireceğine kesin gözüyle bakıyordu. Hatta teğmen fotoğraflarını bile çektirmişti. FETÖ'cüler boş durmadı, son sınavında Merve Nayır Alagöz'ün kopya çektiğini öne sürerek hakkında tutanak tuttular. Merve Nayır Alagöz daha fazla dayanamadı ve gözyaşları içinde ayrılış dilekçesini vererek bu "şanlı yuva"yı bırakma zorunda kaldı. 

Ayrılırken kendisine bunu yapanlarla hukuk önünde hesaplaşacağı günlerin gelmesini bekledi ve bir isimi hiç unutmayacaktı: Naki Sarıkavak!

BEKLEDİĞİ GÜN GELMİŞTİ

15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik birçok dava açıldı. Merve Nayır Alagöz'de Naki Sarıkavak hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz sırasında Van Tuşba İlçe Jandarma Komutanı olduğu için Naki Sarıkavak hakkındaki dava Van'da açıldı.

Merve Nayır Alagöz'ün Harbiye yılları.

DELİLERE RAĞMEN BERAAT KARARI

Merve Nayır Alagöz, kendisine bunları yapan Naki Sarıkavak'ın cezasını çekeceğinden emindi. Mahkemeye ifadesini de verdi. Dosyada Naki Sarıkavak'ın FETÖ'cülerle bağlantıları, Bylock kullandığı delilleriyle anlatılıyordu. Kara Harp Okulu'nda şok mangası adı altında yaptığı işkenceler de tanık ifadeleriyle dosya içinde yer aldı. 
Buna rağmen Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi 2022 yılının Mart ayında  Naki Sarıkavak'ın silahlı terör örgütü üyesi olma ve işkence yapmak suçundan beraatine karar verdi. 

İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Duruşma savcısı yerel mahkemenin verdiği bu karara itiraz ederek, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği beraat kararını 21 Ekim tarihinde bozarak dosyayı tekrar geri gönderdi. 2. Ceza Dairesi Naki Sarıkavak aleyhine verdiği kararda sanığın Bylock kaydına ve FETÖ'cülerle arasındaki bağlantıya atıf yaptı. Üst mahkeme, yerel mahkeme tarafından Merve Nayır Alagöz'ün topuklarının kırıldığı dönem hastaneden aldığı raporun da dosyada yer almadığını, raporun da hastaneden istenmesine karar verdi. 

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Yalnız adam
7.11.2022 17:06
Kim ne derse desin. AKP ve Fethullah ve Fethullahın militanları ile halen işbirliği içindeler. Evet ispatlayamam. Ama durumun böyle olduğuna yüzde bin eminim.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
7.11.2022 16:23
Akp ve saraylı hala kolkola yürüyorlar yağan yağmurlarda şeriata dogru uyan heey yüce Türk milletim çok geç olmadan hamdolsun  
 
Oğuzhan
7.11.2022 16:19
Niye şaşırıyorsunuz adalet bakanı bir numaralı feto siyasi ayağı ve başlardan biri kendisi.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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