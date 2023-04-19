Google arama motoru kökten değişecek. Yapay zeka destekli Magi geliyor

Microsoft’un ChatGPT yaratıcısı OpenAI’a milyarlarca dolarlık yatırım yapıp neredeyse tüm teknolojilerine erişim kazanması üzerine Google gaza bastı.

Google arama motoru kökten değişecek. Yapay zeka destekli Magi geliyor

Google'ın geliştirmekte olduğu özellikler arasında yazılım mühendisliği sorularını yanıtlayabilen ve kod parçacıkları oluşturabilen bir chatbot da var.

Şirket ayrıca, insanların bir chatbot sohbeti aracılığıyla müzik aramasına olanak tanıyacak bir özelliği de denedi.

DonanımHaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre şirket 160'tan fazla çalışanını yeniden tasarım için görevlendirmiş durumda.

The New York Times'a göre Google, "çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim" sunma umuduyla ondan ne istediğinizi tahmin etmeye çalışacak bir arama hizmeti oluşturmaya çalışıyor.

Proje için net bir takvim belirlenmemiş ancak Google’ın mevcut arama motoru için "Magi" kod adı altında bir dizi yeni yapay zeka özelliği geliştirdiği de söyleniyor.

SOHBET ROBOTUYLA DİL ÖĞRENME FIRSATI

"Çeşitli geliştirme aşamalarındaki" diğer yeni eklemeler arasında "Searchalong" olarak adlandırılan bir Chrome özelliği de yer alıyor.

Bu özellik, bir sohbet robotunun okuduğunuz web sayfasını tarayarak bağlamsal bilgiler sunmasına olanak tanıyacak.

Örneğin, Airbnb'de kalacak bir yer arıyorsanız, chatbot'tan planladığınız konaklama yerinin yakınında görülecek ve yapılacak şeyleri size söylemesini isteyebilirsiniz.

Bir diğer deneysel özellik olan "GIFI" ve "Tivoli Tutor", kullanıcıların Google Görsel Arama'dan görseller oluşturmasını istemesine ve yeni bir dil öğrenmek için bir sohbet robotuyla sohbet etmesine olanak tanıyacak.

Google'ın Magi'yi önümüzdeki ay duyurmayı ve sonbaharda da yeni özellikleri tanıtmayı planladığı bildiriliyor.

Zamanlamaya bakılırsa projenin I/O 2023'te ortaya çıkacağını anlıyoruz. Ayrıca şirket, Magi'nin özelliklerini ABD'de bir milyon kişiye sunmayı ve yıl sonuna kadar 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı planlıyor.

İlgili Haberler
Google Translate’in az bilinen özelliği ortaya çıktı
Google duyurdu. Türkiye’de başlıyor. Son gün 21 Nisan
Kendini Google’da aratan kadın yapay zeka ile üretilmiş porno görüntülerini buldu
Google CEO’sundan yapay zeka itirafı: Biz de tam olarak anlamıyoruz
Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı