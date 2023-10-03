Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu?

Hafsanur Sancaktutan'la başrollerinde yer aldığı 'Ya Çok Seversen' dizisinin final yapmasının ardından bir AVM'de görüntülenen Kerem Bürsin, yakın zamanda ekrana dönüp dönmeyeceği sorusuna cevap verdi.

Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, kendisine yöneltilen soru üzerine "Çekimler bitti. Şimdi dinlenme zamanı" dedi.

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Daha sonra yemek yemek için meydan katında bulunan Cantinery’e geçen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi.

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Keyifli ve neşeli dakikalar geçiren Bürsin, hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kerem Bürsin’in spor tarzı ise gözlerden kaçmadı.

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