Kerem Bürsin’den aşk iddialarına yanıt. Adı Hafsanur Sancaktutan ile anılıyordu

Kerem Bürsin, eski rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile adının aşk dedikodularına karışması hakkında konuştu.

Kerem Bürsin’den aşk iddialarına yanıt. Adı Hafsanur Sancaktutan ile anılıyordu

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Kerem Bürsin, Yeditepe Üniversitesi’nde bir söyleşiye katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bürsin, "Yaptığımız işlerle alakalı güzel sorular gelecek. Güzel bir söyleşi bizi bekliyor" dedi.

3631172-711f945bc045cd0ac533dd4f04dc9015-640x640.jpg

Kerem Bürsin, basın mensuplarının rol aldığı dizinin erken final yapmasıyla ilgili sorularına, "Bir programlama hatası oldu. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi" şeklinde cevap verdi.

3631172-6d8ed247a56881b98da1e199c9d818c7-640x640.jpg

Yeni projelere yoğunlaştığını dile getiren Bürsin, "Tatil yok. Yeni projeler ve bir takım yurt dışı işleri var" şeklinde konuştu.

3631172-b7c9df6bb767dd24f01762ade77d2813-640x640.jpg

"İNSAN PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST EDİYOR"

Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığım hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki... Pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Negatif yanları; insan psikolojisini altüst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

653396a986b2472bfcdf950b.jpg

"İLİŞKİ YOK"

Bürsin,son rol aldığı dizideki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için şunları söyledi:

kerem-bursin-ve-hafsanur-sancaktutanin-basrollerinde-yer-aldigi-ya-cok-seversen-dizisinin-setinden-ilk-kareler.jpg

"Hiç ilişki falan yok. Hafsanur, çok yakın arkadaşım. Onu çok seviyorum. Bir erkekle bir kadın yan yana gelince hemen bir ilişki durumu yakıştırılıyor"

İlgili Haberler
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu?
Kerem Bürsin apar topar hastaneye kaldırıldı
Kerem Bürsin ile barıştığı konuşuluyordu. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın sahnesi olay oldu
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından bakıcılarına sürpriz ziyaret. 'Adile annemize gidiyoruz' Magazin
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından bakıcılarına sürpriz ziyaret. 'Adile annemize gidiyoruz'
Netanyahu'nun yıllar önceki açıklaması: "Çocuk hastanesi vurmak savaşın trajik sonucudur!" Video
Netanyahu'nun yıllar önceki açıklaması: "Çocuk hastanesi vurmak savaşın trajik sonucudur!"
Dedikodusu bile bankaları sarsmaya yetti: Bu iddia gerçekleşirse dolar kuru altüst olacak! Ekonomi
Dedikodusu bile bankaları sarsmaya yetti: Bu iddia gerçekleşirse dolar kuru altüst olacak!
İngiliz futbolunun efsanesi öldü Spor
İngiliz futbolunun efsanesi öldü
Sokak röportajında tesettürlü bir kadın, açık giyinen kadınlara ateş püskürüp hakaret etti: Kocamı tahrik ediyor Video
Sokak röportajında tesettürlü bir kadın, açık giyinen kadınlara ateş püskürüp hakaret etti: Kocamı tahrik ediyor
İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu Dünya
İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu
Gaziantep Sumudica ile doludizgin. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Gaziantep Sumudica ile doludizgin. Abdullah Şaşkın yazdı