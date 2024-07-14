Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kazanın raporu çıktı. 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kazanın raporu çıktı. 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti

Beykoz'da meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın da dahil olduğu kaza tespit raporu açıklandı.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin kaza tespit raporu kamuoyuna açıklandı. Raporda, Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ve motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kazada kusurlu bulunduğu belirtildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya eklenen raporda, Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı araç ve Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosikletin kural ihlalleri yaptığı ifade edildi.

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Rapor, Demir'in "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar" kuralını ihlal ettiğini ve bu sebeple yüzde 50 kusurlu olduğunu aktarıldı. Öztürk ise "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" kuralını ihlal ettiği için yüzde 50 kusurlu bulundu.

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SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında her iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundukları için adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, her iki sürücüyü de yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bıraktı.

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