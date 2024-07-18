Kerem Kınık’ın kızının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Rapora rağmen motosikletli gençleri suçladı

İstanbul Beykoz'da gerçekleşen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya ise yaralandı. Otomobili kullanan kişinin, Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir olduğu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

AİLE TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Kazanın ardından hayatını kaybeden Çeki'nin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu, "Asli kusurlu olan herkesin tutuklanması gerekirken, hukuki süreç yanlış yönetildi. Bu duruma itiraz ederek savcılığa dilekçelerimizi verdik ve tutuklama talep ettik" şeklinde açıklamada bulundu.

MOTOSİKLETLİ GENÇLERİ SUÇLADI

Çeki’nin ailesi ve avukatı Uğurlu, sürecin takipçisi olacağını belirtirken Gazeteci İsmail Saymaz, kazaya karışan ve serbest bırakılan Fatma Zehra Kınık Demir’in motosikletli gençleri suçladığını yazdı.

"BİR KUSURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Halk TV’deki köşesinde Demir’in emniyetteki ifadesine yer veren Saymaz, ifadeyi şu sözlerle aktardı:

“Karşıya geçmek için düşük hızda hareket ettim. Süratli bir şekilde Rüzgarlıbahçe yönüne gitmekte olan motosiklet sürücüsü aracımın sol far ön kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsünün ve arkasındaki yolcunun uçtuğunu gördüm. AVM’nin önüne aracımı park ettim ve kaza yerine gittim. Yaralıları gördüm. Olayın şoku ve vatandaşların yardımıyla oturdum. Motosikletteki şahısların yaşlarının 18’den küçük olduğunu düşünüyorum. Kullandıkları motosikletin hacmi ve büyüklüğünden dolayı yaşlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. Ehliyetsiz kullandığını düşünüyorum. Kask veya ekipmanları yoktu. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Trafik kurallarına uygun şekilde yola çıktım. Hızım kurallara uygundu.”