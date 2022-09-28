Kerem Ökten kötü haberi verdi. Büyük karşılaşmaya kaç gün kaldığını açıkladı

Sonbaharda güneşe veda ederken rüzgarlar ve soğuk hava kendini göstermeye başladı. Ülke Ekim ayı itibarıyla yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemi geliyor.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle kendisinden söz ettiren Kerem Ökten kişisel sosyal medya hesabından "sıcaklılar düşecek" dedi ve tarih verdi.

İşte Ökten'in paylaşımları;

"2 Ekim'den itibaren sıcaklıklar düşüşe geçecek. 4 Ekim'den itibaren gündüzler serin, geceler ise soğuk olacak. Yaz geri geliyor dendi. Gördüğünüz üzere havalar kapalı, sabahlar soğuk ve nem az...

Sibirya kar örtüsü Ekim ayı ortasından itibaren batıya genişleme safhasına girecek. Heyecanla takip ediyorum..."

