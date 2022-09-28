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Fırtınaları yağmurları karları önceden bilen Kerem Ökten büyük ip ucu verdi. Yağış olması için bulut ile yer arasında ne olması gerektiğini açıkladı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji Kahini Kerem Ökten bugün ve yarın için (28-29 Eylül 2022)saat vererek uyarı: Lodos geliyor...

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:21
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Yağış olması için bulut ile yer arasında ne olması gerektiğini açıkladı. Fırtınaları yağmurları karları önceden bilen Kerem Ökten büyük ip ucu verdi

Fırtınaları yağmurları karları önceden bilen Kerem Ökten büyük ip ucu verdi. Yağış olması için bulut ile yer arasında ne olması gerektiğini açıkladı
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Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından bugünkü hava durumunu yorumladı.

Ökten bugün gündüz yağmur beklenemediğini belirtti.

LODOS GELİYOR

"Şu anda bir çok yerde hava kapalı; fakat yağış gündüz beklenmiyor" diyen Ökten "Bu bulutlar lodos ile geliyor. Geçen günlerde serinleyen havaya göre sıcak olduğu için bulut oluşuyor. Yağış olması için bulut ile yer arasında 13 derece fark olması lâzım. Şu anda yer 21 derece, Bulut 16 derece..

SAAT VERDİ: TEDBİRLİ OLUN

Yarım saat sonra Avrupa yakasında kuvvetlenecek olan Lodos, Öğlen 1 gibi geneline yayılacak. Elbette bu lodos geçen sene 30 Kasım'da görülen fırtına gibi kuvvetli değil. Paniğe gerek yok. Sadece sıhhat açısından tedbirli olunmalı..." açıklaması yaptı.

İşte Kerem Ökten'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

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