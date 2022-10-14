Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu

Ülke genelinde havalar soğudu. Kış artık kendini göstermeye başladı. Peki, önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl?

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten'den son hava tahminleri geldi. İşte o kritik açıklamalar...

Yaptığı hava tahminlerinin doğru çıkmasıyla bilinen Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ökten, "Artık havalar giderek soğuyor. 21 Ekim Cuma günü Türkiye'ye kış gelebilir." ifadelerini kullandı.

21 EKİM'DE TÜRKİYE'YE KIŞ GELİYOR

Ökten'in açıklamaları şöyle:

"21 Ekim Cuma günü Türkiye'ye Kış gelebilir. Gece sıcaklıklar tek hanelere düşebilir. Yakından takip ediyorum. Artık havalar giderek soğuyor."

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"18 ve 19 Ekim açık hava etkinliği için Ülke genelinde en güzel 2 gün hava ılık olacak. Yağış yok. 20 Ekim'de erken Kış geliyor. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde geceleri tek hanelere düşecek. Sabahları mont giymek gerekecek..."