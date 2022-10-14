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  • Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duy

Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, Türkiye için kışın geleceği tarihi verdi. Ökten, "21 Ekim Cuma günü Türkiye'ye kış gelebilir, sabahları mont giymek gerekecek." dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:47
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Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi

Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
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Ülke genelinde havalar soğudu. Kış artık kendini göstermeye başladı. Peki, önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl?  

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten'den son hava tahminleri geldi. İşte o kritik açıklamalar...

Yaptığı hava tahminlerinin doğru çıkmasıyla bilinen Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Ökten, "Artık havalar giderek soğuyor. 21 Ekim Cuma günü Türkiye'ye kış gelebilir." ifadelerini kullandı. 

21 EKİM'DE TÜRKİYE'YE KIŞ GELİYOR

Ökten'in açıklamaları şöyle: 

"21 Ekim Cuma günü Türkiye'ye Kış gelebilir. Gece sıcaklıklar tek hanelere düşebilir. Yakından takip ediyorum. Artık havalar giderek soğuyor."

İZMİR'DE PAZARTESİ VE SALI GÜNÜNE DİKKAT!

"İzmir'de Pazartesi ve Salı rüzgar kuvvetli esecek..."

BURSA'DA HAVA 3 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

"Bursa'da sıcaklığın gece 3 dereceye kadar düşme ihtimali var..."

"Çanakkale'de Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı rüzgar çok kuvvetli. Feribot seferleri yapan işletmelere duyurulur..."

"18 ve 19 Ekim açık hava etkinliği için Ülke genelinde en güzel 2 gün hava ılık olacak. Yağış yok. 20 Ekim'de erken Kış geliyor. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde geceleri tek hanelere düşecek. Sabahları mont giymek gerekecek..."

 

 

 

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