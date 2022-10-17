Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın

Yaptığı isabetli hava durumu tahminleriyle kendinden söz eden "meteoroloji kahini" Kerem Ökten, cuma günü için bir çok ili uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceğini söyleyen Kerem Ökten, "Cuma gecesi titreyeceğiz" dedi.

Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Dikkat! Mevsimine göre çok soğuk havalar geliyor. Perşembe gecesi başlayacak soğuklar Cuma günü etkisini artıracak. Cuma gecesi titreyeceğiz. Ankara ve Bursa 2 derece. İstanbul'un iç kısımları 5 derece. İzmir 8, Karabük -1, Kayseri, Yozgat ve Sivas 0, Ayder -4..."