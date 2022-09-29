29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten zor geçecek 3 günü açıkladı. Büyük karşılaşma köşeyi döndü geliyor

Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten zor geçecek 3 günü açıkladı. Büyük karşılaşma köşeyi döndü geliyor

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, İstanbul için zor geçecek 3 günün tarihini verdi. Ökten, "Plan yaparken gözünüz Meteorolojide olmalı. 6 - 7 ve 8 Ekim heyecanlı 3 gün..." dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:47
Takip Et

Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten zor geçecek 3 günü açıkladı

Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten zor geçecek 3 günü açıkladı. Büyük karşılaşma köşeyi döndü geliyor
+
Aa
-

İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Havalar bir güneşli bir yağmurlu şeklinde değişkenlik gösterirken, şu anda ülke genelinde yağış yok, havalar da sıcak. Ancak durum tamamen tersine dönecek. Önümüzdeki günlerde şiddetli yağışlar başlayacak. 

Hava durumuna ilişkin son dakika uyarısı geldi. İşte Kerem Ökten'den hava durumu açıklamaları...

Yaptığı hava tahminlerinin doğru çıkmasıyla bilinen Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

Ökten, İstanbul için sosyal medya hesabından peş peşe uyarılarda bulundu.

Güneşli hava yerini yağışlı ve fırtınalı bir havaya bırakacak. Tarih belli oldu. Günlerce sürecek...

"İSTANBUL ADINA ÇOK HAREKETLİ BİR GÜN OLABİLİR"

Ökten, "7 Ekim Cuma İstanbul adına çok hareketli bir gün olabilir. Hem şiddetli yağış, hem de fırtına ihtimali var. Hatta endişe verici bir gün. Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı. 6 - 7 ve 8 Ekim heyecanlı 3 gün..." dedi.

"PLAN YAPARKEN GÖZÜNÜZ METEOROLOJİDE OLMALI"

Ökten, "7 Ekim'de Dünya'nın en güvenilir modeli olan Avrupa modeli boran veriyor. Geçen sene 30 Kasım'da esen Lodos fırtınası gücünde. 6 - 7 ve 8 Ekim'de hem rüzgarlar hem de yağışlar kuvvetli olabilir. Yakından takip ediyorum..." dedi.

Ökten'in İstanbul'u bekleyen hava durumu ile ilgili paylaşımları şöyle: 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.