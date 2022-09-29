Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten zor geçecek 3 günü açıkladı. Büyük karşılaşma köşeyi döndü geliyor

İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Havalar bir güneşli bir yağmurlu şeklinde değişkenlik gösterirken, şu anda ülke genelinde yağış yok, havalar da sıcak. Ancak durum tamamen tersine dönecek. Önümüzdeki günlerde şiddetli yağışlar başlayacak.

Hava durumuna ilişkin son dakika uyarısı geldi. İşte Kerem Ökten'den hava durumu açıklamaları...

Yaptığı hava tahminlerinin doğru çıkmasıyla bilinen Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

Ökten, İstanbul için sosyal medya hesabından peş peşe uyarılarda bulundu.

Güneşli hava yerini yağışlı ve fırtınalı bir havaya bırakacak. Tarih belli oldu. Günlerce sürecek...

"İSTANBUL ADINA ÇOK HAREKETLİ BİR GÜN OLABİLİR"

Ökten, "7 Ekim Cuma İstanbul adına çok hareketli bir gün olabilir. Hem şiddetli yağış, hem de fırtına ihtimali var. Hatta endişe verici bir gün. Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı. 6 - 7 ve 8 Ekim heyecanlı 3 gün..." dedi.

"PLAN YAPARKEN GÖZÜNÜZ METEOROLOJİDE OLMALI"

Ökten, "7 Ekim'de Dünya'nın en güvenilir modeli olan Avrupa modeli boran veriyor. Geçen sene 30 Kasım'da esen Lodos fırtınası gücünde. 6 - 7 ve 8 Ekim'de hem rüzgarlar hem de yağışlar kuvvetli olabilir. Yakından takip ediyorum..." dedi.

Ökten'in İstanbul'u bekleyen hava durumu ile ilgili paylaşımları şöyle: