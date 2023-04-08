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Akaryakıta tarihi zam yolda. En çok Türkiye etkilenecek

OPEC+'in geçtiğimiz hafta sonu petrol için aldığı karar piyasaları adeta alt üst etti. Petrol piyasalarında şok etkisi yaratan karar ile Mayıs'tan itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gidileceği duyuruldu. Bu gelişmeler ile fiyatlar yüzde 6 yükselirken, yurt içinde yükselişin ilk etkisi benzinde görüldü.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:30
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Kesinti kararı ardından akaryakıtta zam haberi gecikmedi

Akaryakıta tarihi zam yolda. En çok Türkiye etkilenecek
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OPEC’in petrol üretiminde kesinti yapacağını açıklamasıyla fiyatları yüzde 6’lık sıçrama yaptı. Karar sonrası Artan fiyatlar ilk olarak benzin için zammı getirirken son dakika gelişmesi yaşandı. Pazartesi gece yarısı motorin fiyatları da zamlanacak. 

OPEC+ üyelerinin kısıntıya gitme kararı ile benzin fiyatı için gelen zam (mazot) motorin fiyatlarına da sıçradı. Edinilen son dakika bilgisine göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.

İLK ZAM BENZİNDE OLMUŞTU

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle hafta içinde benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi.

“EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENECEK”

Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı.

Özel yatırım bankası Raymond James’in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan’ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.

YEDİ YILIN ZİRVESİ

Öte yandan bir başka gelişme ise Rusya tarafında yaşandı. Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu.

FİYATLANDIRMADA BATI AKDENİZ DETAYI

Rus petrol ürünleri Batı Avrupa piyasasına göre daha iskontolu olarak satılıyor. Rusya kaynaklı FOB Karadeniz fiyatlaması varil başına 89 dolar seviyesindeyken, Batı Akdeniz fiyatlaması ise 108 dolar seviyesinde. Arada yaklaşık 20 dolarlık fark olmasına rağmen, Türkiye'de yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 22,42 TL
Motorin: 20,42 TL

ANKARA
Benzin: 22,83 TL
Motorin: 20,77 TL

İZMİR
Benzin: 22,81 TL
Motorin: 20,85 TL

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