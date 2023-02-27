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Keten tohumu kalp hastalıklarına iyi geliyor

Keten tohumunun içeriğindeki omega 3 ve lif sayesinde kalbi koruduğu bildirildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:21
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Keten tohumu kalp hastalıklarına iyi geliyor

Keten tohumu kalp hastalıklarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Keten tohumu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Birçok faydası olan Keten tohumu bitkisinin kalp hastalıklarına iyi geldiğinin altı çizildi.

Keten tohumunun içeriğindeki omega 3 ve lif sayesinde kalbi koruduğu ifade edildi.

KETEN TOHUMU FAYDALARI

Keten tohumu, diğer bitki bazlı gıdalar gibi antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikaller adı verilen zararlı molekülleri vücuttan çıkararak hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.

Serbest radikaller doğal süreçlerin ve çevresel baskıların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Vücutta çok fazla serbest radikal varsa, oksidatif stres gelişebilir ve bu da hücre hasarına ve hastalığa yol açabilir. Antioksidanlar serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Keten tohumunun yüksek antioksidan özelliğe sahip olmasının nedeni, yüksek oranda lignan denen bir besin içermesidir. Keten tohumunun kabuklarında bol miktarda lignan bulunmakta ve en yakın rakibinden bile 100 kat daha fazla lignan içermektedir.

KETEN TOHUMU TÜKETMENİN RİSKİ VAR MIDIR?

Aşağıda sıralanan tıbbi durumların bir ya da daha fazlasına sahip bireyler keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır:

Kan sulandırıcı kullananlar (varfarin ya da aspirin)

Steroid olmayan antienflamatuvar ilaç kullananlar

Kolesterol düşürücü ilaç kullananlar

Hormona duyarlı meme ya da rahim kanseri olanlar

Hamile ve emzirenler

Keten tohumuna alerjisi olanlar

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