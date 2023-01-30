30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kia Sportage’ın yeni fiyat listesi açıklandı. Fiyatları duyanın ağzı açık kalıyor

Kia Sportage otomobil modelinin zamlı fiyatları belli oldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:49
Takip Et

Kia Sportage otomobil modelinin yeni fiyat listesi açıklandı

Kia Sportage’ın yeni fiyat listesi açıklandı. Fiyatları duyanın ağzı açık kalıyor
+
Aa
-

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Birçok marka zamlı fiyatlarını açıkladı.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, işte zamlı fiyat listesi:

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 1.090.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool

Fiyatı: 1.160.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor

Fiyatı: 1.220.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor

Fiyatı: 1.290.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige

Fiyatı: 1.350.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige

Fiyatı: 1.420.000 TL

1.6L 230 PS 4X2 Otomatik Hibrit Prestige Smart

Fiyatı: 1.605.000 TL

ÖZELLİKLER

Kia Sportage günümüzde, 1.090.000 TL’den başlayan fiyatlardan satışta bulunuyor. Bütün donanım tiplerinde otomatik şanzımanıyla beraber gelen Sportage, baz donanımda 1.6 litrelik hibrit benzinli motora sahip.

150 beygir güç üretmeyi başaran söz konusu makine, oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Aracın en dolu paketi ise şu anda 1.605.000 TL’den alıcı buluyor. Kia Sportage için 4x4 versiyonun sunulmadığını da belirtmeden geçmeyelim. Açık konuşmak gerekirse bu ciddi bir eksiklik zira Sportage’ın rakipleri bu versiyonu tüketicilere sunuyor. Kia Sportage 591 litrelik devasa bir bagaja sahip.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Böyle gelmiş böyle gider
30.01.2023 17:08
Almaya dan emekli tanıdığım aldı bizim emeklilerin alması zor, imkansız..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.