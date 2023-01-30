Kia Sportage’ın yeni fiyat listesi açıklandı. Fiyatları duyanın ağzı açık kalıyor

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Birçok marka zamlı fiyatlarını açıkladı.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, işte zamlı fiyat listesi:

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 1.090.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool

Fiyatı: 1.160.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor

Fiyatı: 1.220.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor

Fiyatı: 1.290.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige

Fiyatı: 1.350.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige

Fiyatı: 1.420.000 TL

1.6L 230 PS 4X2 Otomatik Hibrit Prestige Smart

Fiyatı: 1.605.000 TL

ÖZELLİKLER

Kia Sportage günümüzde, 1.090.000 TL’den başlayan fiyatlardan satışta bulunuyor. Bütün donanım tiplerinde otomatik şanzımanıyla beraber gelen Sportage, baz donanımda 1.6 litrelik hibrit benzinli motora sahip.

150 beygir güç üretmeyi başaran söz konusu makine, oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Aracın en dolu paketi ise şu anda 1.605.000 TL’den alıcı buluyor. Kia Sportage için 4x4 versiyonun sunulmadığını da belirtmeden geçmeyelim. Açık konuşmak gerekirse bu ciddi bir eksiklik zira Sportage’ın rakipleri bu versiyonu tüketicilere sunuyor. Kia Sportage 591 litrelik devasa bir bagaja sahip.