Citroen Berlingo’nun yeni fiyatları açıklandı. Zamlı liste duyuruldu

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Birçok otomobil markası zamlı fiyatlarını duyurdu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Citroen Berlingo da zamlı fiyatlarını açıkladı.

FİYAT LİSTESİ

ÖZELLİKLERİ

Citroen Berlingo, iki motor seçeneğiyle satışta. 100 HP ve 130 HP 1.5 BlueHDi seçeneklerle gelen aracın 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de mevcut.

Manuel şanzımana sahip 100 HP’lik versiyonda 250 Nm tork, 4,4 litre şehir içi ve 3,9 litre şehir dışı yakıt tüketimi bulunuyor. 130 HP’lik manuel şanzımanla gelen motorda ise 300 Nm tork, 4,7 litre şehir içi ve 4 litre şehir dışı yakıt tüketimi değerleri sürücülerin karşısına çıkıyor.

Otomatik şanzımana sahip 130 HP’lik motorda da 300 Nm tork bulunuyor. Aynı zamanda şehir içi 4,4 litre ve şehir dışı 4 litre yakıt tüketiyor. Ticaride an itibariyle Feel Stil, Shine ve Shine Bold olmak üzere üç donanım paketi mevcut. Feel Still daha çok giriş seviyesi bir paket olarak dikkat çekerken, Shine Bold en dolu paket olarak sürücülerin beğenisine sunuluyor.