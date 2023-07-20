Kıbrıs Harekatı'nda adı tepeye verilen efsane subay. FETÖ ile işbirliği yapıp onu içeri attılar

Kıbrıs Türklerinin mevcudiyetini ve hakkını savunmak için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde çarpıcı bir hikaye yeniden gündem oldu.

Emekli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü, daha önce Ergenekon kumpası ile FETÖ’nün hedefinde yer alan Muzaffer Tekin’in Kıbrıs’taki kahramanlığını anmıştı.

Büyükköprü, 2022 yılında yaptığı paylaşımda Tekin’in kahramanlığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Muzaffer Tekin TSK’nın yetiştirdiği en kahraman subaylardandır. Kıbrıs’ta ele geçirdiği tepeye ismi verilmiştir. Kozmik Oda davasında savcı,sanki tanımak suçmuş gibi Muzaffer Tekin ile irtibatın var mı diye sormuştu. Tanımaktan onur duyduğum komutanımı rahmet ve dua ile anıyorum"

Muzaffer Tekin, Ergenekon kumpası ile tutuklanarak 5 yıl hapis yatmıştı. Cumhuriyet gazetesi ve Danıştay saldırılarının azmettiricisi olduğu iddia edilen Tekin, kansere yenik düşerek 2015 yılında hayatını kaybetmişti.