Ecevit'in kod adı yıllar sonra ortaya çıktı. Ne Kıbrıs Türk Halkını ne de Süleyman Şah'ı düşmana bıraktı

Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerden biri olan Bülent Ecevit, vefatının 17. yılında anılıyor. Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Ergin ise, yaptığı paylaşımda Ecevit’in hiç bilinmeyen bir lakabını açıkladı.

Ecevit'in kod adı yıllar sonra ortaya çıktı. Ne Kıbrıs Türk Halkını ne de Süleyman Şah'ı düşmana bıraktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlığını yapmış isimler arasında tarihe damga vuran siyasilerden biri olan Bülent Ecevit, vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

Türk siyasi tarihine “Halkçı Ecevit”, “Karaoğlan” ve “Kıbrıs Fatihi” gibi lakaplarla geçen Ecevit’in hiç bilinmeyen bir lakabını ise Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Ergin açıkladı.

Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ecevit’in milliyetçi solun lideri olduğunu belirtti. Ergin, Ecevit için, “Misak-ı Milli sınırlarını her zaman gözeten bir politika izledi. AKP'nin kırmızı çizgilerimizi sildiği Kerkük- Musul sorunuyla yakından ilgilenmişti. Şartlar oluştuğunda bu sorunu gündeme getirmenin Türkiye’nin hakkı olduğuna inanmıştı...” dedi.

Ergin, diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Ecevit kimseye "Ey" çekmedi ama Kıbrıs'ı ENOSIS''e, Süleyman Şah Türbesini baraj suyuna teslim etmedi... Gerçek devlet adamlarındandı... Rahmetle... Fotoğrafta Kıbrıs Türk''ü bir kadın, kendilerini zulümden kurtaran TC başbakanı Ecevit'e ağlayarak teşekkür ediyor..."

Ergin’in paylaşımını “BÜLENT ECEVİT, NAM-I DİĞER ATİLLA''YA VEFATININ 17. YILINDA RAHMETLE...” yapması ise dikkat çekti.

Ergin paylaşımının sonunda düştü notla Ecevit’e neden “Atilla” dediğini açıkladı.

Ergin şöyle dedi;

BÜLENT ECEVİT, NAM-I DİĞER ATİLLA''YA VEFATININ 17. YILINDA RAHMETLE...
Milliyetçi solun lideriydi...
Kelimenin tam anlamıyla Halkçı idi...
Devlet adamıydı...
"Bundan sonra kimse Kıbrıs Türk'ünün kılına dahi zarar veremez" demişti Kıbrıs Harekâtı''nın ardından...
AKP iktidarı Rauf Denktaş'ı küresel lobilerin önüne attığında ona sahip çıkan ve Annan Planının Kıbrıs Türklüğü için bir imha planı olduğunu anlatan bir avuç isimden biriydi...
Misak-ı Milli sınırlarını her zaman gözeten bir politika izledi...
AKP'nin kırmızı çizgilerizi sildiği Kerkük- Musul sorunuyla yakından ilgilenmişti...
Şartlar oluştuğunda bu sorunu gündeme getirmenin Türkiye’nin hakkı olduğuna inanmıştı...
Ecevit, birileri gibi sol kavramının içini ihanetle doldurmadı!
Marksist ve Leninst bir sol kültüründen beslenmedi.
Anadolu solcusuydu. Anadolu solu felsefesi, onun eseriydi.
Antiamerikancıydı ama Rusçu, Çinci değildi!
Batı'ya rağmen Kıbrıs'a çıkarma yapmıştı ki, Livaneli gibi liberalizme sırtını dayamış solcular için bu büyük bir günahtır.
Ecevit, solculuk maskesi takıp ayrılıkçı-bölücü terörün ve siyasi uzantılarının değirmenine su taşıyanların hep karşında oldu.
Onları haklı ve meşru gösterecek propagandaların içine girmedi. (Aksini iddia edenler, zahmet edip 1990''lı yıllardaki TBMM tutanaklarına ya da o dönemki konuşmalarının yer aldığı videolara bakabilir)
Bir yurttaşın hem sol görüşlü hem de yaşadığı ülkeyi, toprakları, ülkesinin milli değerlerini benimseyen bir insan olabileceğinin somut örneğini vermişti...
NOT: Rahşan Ecevit'in öldüğü haberini Rum basını, "Atilla'nın eşi öldü" başlığıyla geçmişti...
''Atilla'' Ecevit'in başbakanlığında yapılan Kıbrıs Harekâtı'nın TSK''daki kod adıydı...

İlgili Haberler
Kıbrıs Harekatı'nda adı tepeye verilen efsane subay. FETÖ ile işbirliği yapıp onu içeri attılar
Türk paraşütçülerin sabah 06.05'te Kıbrıs'a indiği anlar
Kıbrıs Harekatı'nın hiç bilinmeyen anı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Rumları nasıl şaşkına döndürdü
Adını bile anmadıkları Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit harekat sonrası adada böyle karşılanmıştı
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz uyardı. Türkiye savaşa sokulmak istenebilir
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yılı. Girne’den Anadolu’ya yol bağladık
KKTC tanınacak diye Hristodulidis’in ödü kopuyor
KKTC tanınacak diye Hristodulidis’in ödü kopuyor
Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Kocaelispor Altay'ı yıktı Spor
Kocaelispor Altay'ı yıktı
Çin'den ABD'ye misilleme uyarısı Dünya
Çin'den ABD'ye misilleme uyarısı
Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun Güncel
Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun
Unuttum demek istemiyorsanız bu besinleri tüketin Sağlık
Unuttum demek istemiyorsanız bu besinleri tüketin
Eczacıya silahlı saldırı Güncel
Eczacıya silahlı saldırı
Kıbrıs Harekatı'nda adı tepeye verilen efsane subay. FETÖ ile işbirliği yapıp onu içeri attılar Güncel
Kıbrıs Harekatı'nda adı tepeye verilen efsane subay. FETÖ ile işbirliği yapıp onu içeri attılar
WCBS Şampiyonası ana sponsoru belli oldu Spor
WCBS Şampiyonası ana sponsoru belli oldu