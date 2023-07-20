Ecevit'in kod adı yıllar sonra ortaya çıktı. Ne Kıbrıs Türk Halkını ne de Süleyman Şah'ı düşmana bıraktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlığını yapmış isimler arasında tarihe damga vuran siyasilerden biri olan Bülent Ecevit, vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

Türk siyasi tarihine “Halkçı Ecevit”, “Karaoğlan” ve “Kıbrıs Fatihi” gibi lakaplarla geçen Ecevit’in hiç bilinmeyen bir lakabını ise Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Ergin açıkladı.

Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ecevit’in milliyetçi solun lideri olduğunu belirtti. Ergin, Ecevit için, “Misak-ı Milli sınırlarını her zaman gözeten bir politika izledi. AKP'nin kırmızı çizgilerimizi sildiği Kerkük- Musul sorunuyla yakından ilgilenmişti. Şartlar oluştuğunda bu sorunu gündeme getirmenin Türkiye’nin hakkı olduğuna inanmıştı...” dedi.

Ergin, diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Ecevit kimseye "Ey" çekmedi ama Kıbrıs'ı ENOSIS''e, Süleyman Şah Türbesini baraj suyuna teslim etmedi... Gerçek devlet adamlarındandı... Rahmetle... Fotoğrafta Kıbrıs Türk''ü bir kadın, kendilerini zulümden kurtaran TC başbakanı Ecevit'e ağlayarak teşekkür ediyor..."

Ergin’in paylaşımını “BÜLENT ECEVİT, NAM-I DİĞER ATİLLA''YA VEFATININ 17. YILINDA RAHMETLE...” yapması ise dikkat çekti.

Ergin paylaşımının sonunda düştü notla Ecevit’e neden “Atilla” dediğini açıkladı.

Ergin şöyle dedi;

BÜLENT ECEVİT, NAM-I DİĞER ATİLLA''YA VEFATININ 17. YILINDA RAHMETLE...

Milliyetçi solun lideriydi...

Kelimenin tam anlamıyla Halkçı idi...

Devlet adamıydı...

"Bundan sonra kimse Kıbrıs Türk'ünün kılına dahi zarar veremez" demişti Kıbrıs Harekâtı''nın ardından...

AKP iktidarı Rauf Denktaş'ı küresel lobilerin önüne attığında ona sahip çıkan ve Annan Planının Kıbrıs Türklüğü için bir imha planı olduğunu anlatan bir avuç isimden biriydi...

Misak-ı Milli sınırlarını her zaman gözeten bir politika izledi...

AKP'nin kırmızı çizgilerizi sildiği Kerkük- Musul sorunuyla yakından ilgilenmişti...

Şartlar oluştuğunda bu sorunu gündeme getirmenin Türkiye’nin hakkı olduğuna inanmıştı...

Ecevit, birileri gibi sol kavramının içini ihanetle doldurmadı!

Marksist ve Leninst bir sol kültüründen beslenmedi.

Anadolu solcusuydu. Anadolu solu felsefesi, onun eseriydi.

Antiamerikancıydı ama Rusçu, Çinci değildi!

Batı'ya rağmen Kıbrıs'a çıkarma yapmıştı ki, Livaneli gibi liberalizme sırtını dayamış solcular için bu büyük bir günahtır.

Ecevit, solculuk maskesi takıp ayrılıkçı-bölücü terörün ve siyasi uzantılarının değirmenine su taşıyanların hep karşında oldu.

Onları haklı ve meşru gösterecek propagandaların içine girmedi. (Aksini iddia edenler, zahmet edip 1990''lı yıllardaki TBMM tutanaklarına ya da o dönemki konuşmalarının yer aldığı videolara bakabilir)

Bir yurttaşın hem sol görüşlü hem de yaşadığı ülkeyi, toprakları, ülkesinin milli değerlerini benimseyen bir insan olabileceğinin somut örneğini vermişti...

NOT: Rahşan Ecevit'in öldüğü haberini Rum basını, "Atilla'nın eşi öldü" başlığıyla geçmişti...

''Atilla'' Ecevit'in başbakanlığında yapılan Kıbrıs Harekâtı'nın TSK''daki kod adıydı...