Kıbrıs Harekatı'nın hiç bilinmeyen anı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Rumları nasıl şaşkına döndürdü

Gazeteci Özgür Hasan Altuncu, Türkiye’nin ilk Amfibi harekatının kahramanı olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan’ın askeri dehasıyla Rumları nasıl şaşırttığını anlatmıştı.

Kıbrıs Harekatı'nın hiç bilinmeyen anı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Rumları nasıl şaşkına döndürdü

Editör: Sami Gürel

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Kemal Kayacan, harekatta en önemli görevlerden birini üstlenmişti.

Özgür Hasan Altuncu, suikast sonucu hayatını kaybeden en yüksek rütbeli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan Kemal Kayacan’ın askeri dehasını “Tarihimizin ilk Amfibi harekatını Kıbrıs’a yaptık. Kahramanı Deniz Kuv. Kom. Kemal Kayacan’dı. Mersin’de el koyduğu ticari gemileri adaya göndererek önce Rumları şaşırttı. Peşinden askeri gemiler indirme yaptı. Ve biz bu kahramanı karanlık teröre kurban verdik.” ifadeleriyle açıklamıştı.

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NE OLMUŞTU?

29 Temmuz 1992 tarihinde Göztepe''deki evinde 3 Devrimci-Sol militanı tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür. Olaydan sonra bir gazeteye telefon eden kimliği belirsiz bir kişi, Devrimci-Sol adına konuştuğunu bildirerek "son günlerde artan işkence ve baskılardan dolayı Oramiral Kayacan''ın cezalandırıldığını" söylemiştir. Kızı Fatoş Kayacan Hataylı 29 Temmuz 2002 tarihinde babasının Edirnekapı Şehitliği''ndeki mezarı başında yapılan anma töreninde, "bugüne kadar suikast sonucu hayatını kaybeden en yüksek rütbeli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğuna" dikkat çekmiştir.

KEMAL KAYACAN KİMDİR?

Kemal Kayacan, 1935 yılında Asteğmen rütbesi ile Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1944 yılında Harp Akademisi''ni bitirdi. Türk Deniz Kuvvetleri''nde çeşitli kademelerde görev yaptı. 1960 yılında Tuğamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Mayın Filosu Komutanlığı, Deniz Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.

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1963 yılında Deniz Eğitim Komutanlığı görevinde iken Tümamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Güney Deniz Saha Komutanı olarak görev yaptı. 1967 yılında Koramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, Donanma Komutanlığı ve Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevlerinde bulundu. 1970 tarihinde Oramiral rütbesine terfi etti. Bu görevde tekrar Donanma Komutanlığı görevini yürüttü.

1972 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 1974 yılında emekli oldu. Emeklilik döneminde XVI. Dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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