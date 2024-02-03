Kıbrıs’ta Türklüğün varoluş mücadelesi

Millî Kıbrıs davamıza ve Kıbrıs tarihine ışık tutan çalışmalarıyla dikkat çeken gazeteci Züleyha Karaman’ın, “Tarihin Tozlu Raflarında Kalmış Hisler/ İLHAK” adlı kitabı okurla buluştu.

Sunuş yazısını Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi, gazeteci yazar Mesun Günsev’in kaleme aldığı, üç bölümden oluşan 272 sayfalık kitap Berikan Yayınevi tarafından yayımlandı. “Kıbrıs’ta nereden nereye…” isimli ilk bölümünde 1571’den 2023’e kadar olan gelişmeler aktarılıyor; Kıbrıs Türkleri, Ankara Ulus’ta yapılan Atatürk Anıtı’nın temeline konulmak üzere neden kanlarını gönderdiği, 1940’ların sonlarında Kıbrıs’a gelen Yahudilere Rum kilisesinin neden karşı çıktığı; Rumların ABD Büyükelçisini öldürmesi ve daha birçok güncel konu ilk bölümde yer alıyor.

“Karaoğlan Kıbrıs’ta” isimli ikinci bölümde, Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 6 ay sonra Kıbrıs’a yaptığı tarihî ziyaret ve Kıbrıs Türkleri’nin hedeflemesi gereken görüşleri var. Üçüncü bölümde ise Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Yasama Meclisi’nin Türkiye’ye bağlanma kararı ve ek olarak, milletvekillerinin Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasını tartıştığı ilgili komite tutanaklarına yer veriliyor.

Züleyha Karaman’ın anılarda bile zor hatırlanacak konulara çalışmasında yer verdiğine dikkat çeken Mesut Günsev, “Tarihe kalıcı notlar bırakan” kitabı millî Kıbrıs davamıza ilgi duyan herkesin okuması tavsiyesinde bulunuyor.

Züleyha Karaman’ın, daha önce yayımlanmış, Annan Planı sürecinin anlatıldığı “Tarihe Tanık Olduk”; KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın hastane sürecini ve son sözlerini içeren “Bir Liderin Son Sözleri” ve Denktaş’ın egemenlik mücadelesini konu alan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli kitapları bulunuyor.

Berikan Yayınevi

Tel:(0312) 232 62 18

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Atatürk ve Türk bilgeliği

Araştırmacı yazar Baran Aydın sıra dışı kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Atatürk’ün, “Türklük, Müslümanlığın öncüsü ve kılavuzudur” sözünden yola çıkan Baran Aydın, “Atatürk'ün Tanrı'sı” adlı yeni kitabında da Atatürk hakkında ortaya koyduğu bilgilerle okurları şaşırtırken cevabını aradığı sorulardan bazıları şöyle:

*Atatürk, 1935 yılındaki kendi el yazılarında, Türk bilgeliğinin uluhiyet alanındaki hangi sırrına atıf yapmıştı?

* Hallac-ı Mansur, Hace Ahmet Yesevi ve Dede Korkut Destanı’nda yer alan Tanrı ve Allah kavramları arasındaki ince ayrımı Atatürk nereden biliyordu?

* Türk Kamlarının Ağ bilgeliği, İslam’ın marifet ehlinin Devridaim ya da Devir Nazariyesi, İslam filozoflarının ise Sudur Teorisi ismini verdiği yaratılışın en büyük sırrını açıklayan bilgi nedir?

* Türklere peygamber gelmiş midir? Oğuz Kağan, Ata mı peygamber mi?

*Atalar kültünün hakikati nedir?

* Türklerin, İslam’dan önceki vahdet inanışının kökleri nereye dayanmaktadır?

Destek Yayınları

Tel:(0212) 252 22 42

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Türklük için yaşayanlar

Ömrünün altmış yılını Türklüğe ve Türklük bilimine hasreden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun “Kaynama” adlı çalışmasında, kuşattığı meseleleri kendi yaşamının bir parçası hâline getirmiş olmanın verdiği yalın bir kuvvetle, bilgece bir kolaylıkla işliyor. Ercilasun’un Türk destanı, dünyası, tarihi, dili, edebiyatı, kısaca Türklük biliminin çeşitli başlıklarında ve bu başlıklarda Türk milletine hizmet etmiş isimler hakkında kaleme aldığı, bazıları yarı akademik yazılardan oluşan “Kaynama”, işlediği konuların genişliği ve çetinliğine rağmen, bu konulara, yazarının bilimsel duruş ve duyuşuna halel getirmeden, Türkçülük zaviyesinden, yani en temel tanımlayıcı ifadeleri kullanacak olursak tarihimizin bütünlüğü ve derinliği içinden bakan bir el kitabı niteliğinde bir eser.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50