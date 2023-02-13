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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'ın evine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:54
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Kılıçdaroğlu Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'ın evine ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın Beysukent'teki evine geldi.CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, aileye taziyelerini iletti.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çiftini, Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile oğlu Ataç Baykal ve partililer uğurladı.Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bazı partililer de eşlik etti.

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