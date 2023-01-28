Uğur Dündar 21 yıl sonra açıkladı: Deniz Baykal dersine çalışmamıştı

Haftanın Panoraması programında duayen gazeteci Uğur Dündar, 2002'deki tarihi Recep Tayyip Erdoğan ve Deniz Baykal buluşmasını yorumladı. Baykal ile ilgili eleştiride bulunan Dündar "O bölümü iyi çalışmamıştı, dersini çalışmamıştı.

Orada biraz gardı dağılır gibi oldu. Doğalgaz sayaçlarının okunma ihalesiyle ilgili bir konu. Yanlış bir isim vermesi milyonlarca insanın takip ettiği bir programda olmaması gereken bir durumdu." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMA DAVA AÇILMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemi anlatan Erdoğan "İBB’yi teslim aldığım zaman işçinin maaşı ödenmiyordu. İSKİ’de maaşlar ödenmiyordu ve İBB’nin 2 milyar dolar borcu vardı. Bu kadroyla beraber 2 milyar dolar borç 1 milyara düşüyor." dedi.

Erdoğan, İBB çalışanlarına açılan davalarla ilgili "Ben genel başkan olduğum ana kadar bu tür davalar arkadaşlarıma dava açılmadı. Genel başkan olduktan sonra benim hakkımda davalar açılınca onlarla ilintiler kurularak davalar açıldı. Bunlar şu anda bir yargı süreci içerisindeler." ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: BAYKAL DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞTI

Dündar "Deniz Bey söze girip ‘o kadar değil, aralarında yargılanması devam edenler, tutuklananlar yurt dışına kaçanlar var’ diyecek.

Tayyip Bey de ‘kim kaçtı, söyler misiniz?’ diye bir soru yöneltecek. Deniz Bey’de bir isim telaffuz edecek. Tayyip Bey ‘yanlış söylüyorsun, o benim döneminde çalışan birisi değil’ diyecek.

Sayın Deniz Baykal’a bir eleştiri getirelim. O bölümü iyi çalışmamıştı, dersini çalışmamıştı. Orada biraz gardı dağılır gibi oldu. Doğalgaz sayaçlarının okunma ihalesiyle ilgili bir konu. Yanlış bir isim vermesi milyonlarca insanın takip ettiği bir programda olmaması gereken bir durumdu." ifadelerini kullandı.