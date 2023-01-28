29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Uğur Dündar 21 yıl sonra açıkladı: Deniz Baykal dersine çalışmamıştı

Uğur Dündar 21 yıl sonra açıkladı: Deniz Baykal dersine çalışmamıştı

Uğur Dündar moderatörlüğünde yapılan ve Türk siyasetinin en son gerçekleşen 'liderler açık oturumu' olarak tarihe geçen dönemin AKP Genel Başkanı Erdoğan ile dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 2002 yılındaki buluşması yeniden tv100'de ekrana geldi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 23:09
Takip Et

Gazeteci Uğur Dündar, tv 100de Deniz Baykal ve Erdoğan arasındaki tartışma programını yorumladı

Uğur Dündar 21 yıl sonra açıkladı: Deniz Baykal dersine çalışmamıştı
+
Aa
-

Haftanın Panoraması programında duayen gazeteci Uğur Dündar, 2002'deki tarihi Recep Tayyip Erdoğan ve Deniz Baykal buluşmasını yorumladı. Baykal ile ilgili eleştiride bulunan Dündar "O bölümü iyi çalışmamıştı, dersini çalışmamıştı.

Orada biraz gardı dağılır gibi oldu. Doğalgaz sayaçlarının okunma ihalesiyle ilgili bir konu. Yanlış bir isim vermesi milyonlarca insanın takip ettiği bir programda olmaması gereken bir durumdu." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMA DAVA AÇILMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemi anlatan Erdoğan "İBB’yi teslim aldığım zaman işçinin maaşı ödenmiyordu. İSKİ’de maaşlar ödenmiyordu ve İBB’nin 2 milyar dolar borcu vardı. Bu kadroyla beraber 2 milyar dolar borç 1 milyara düşüyor." dedi.

Erdoğan, İBB çalışanlarına açılan davalarla ilgili "Ben genel başkan olduğum ana kadar bu tür davalar arkadaşlarıma dava açılmadı. Genel başkan olduktan sonra benim hakkımda davalar açılınca onlarla ilintiler kurularak davalar açıldı. Bunlar şu anda bir yargı süreci içerisindeler." ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: BAYKAL DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞTI

Dündar "Deniz Bey söze girip ‘o kadar değil, aralarında yargılanması devam edenler, tutuklananlar yurt dışına kaçanlar var’ diyecek.

Tayyip Bey de ‘kim kaçtı, söyler misiniz?’ diye bir soru yöneltecek. Deniz Bey’de bir isim telaffuz edecek. Tayyip Bey ‘yanlış söylüyorsun, o benim döneminde çalışan birisi değil’ diyecek.

Sayın Deniz Baykal’a bir eleştiri getirelim. O bölümü iyi çalışmamıştı, dersini çalışmamıştı. Orada biraz gardı dağılır gibi oldu. Doğalgaz sayaçlarının okunma ihalesiyle ilgili bir konu. Yanlış bir isim vermesi milyonlarca insanın takip ettiği bir programda olmaması gereken bir durumdu." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
2
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
3
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
4
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
6
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
7
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.