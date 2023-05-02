Kılıçdaroğlu: Malı onlar götürdü, sefaleti vatandaşlar çekiyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Malı onlar götürdü, sefaleti vatandaşlar çekiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu: Malı onlar götürdü, sefaleti vatandaşlar çekiyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı’da vatandaşlara seslendi. 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ağrı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyorum, hepsini biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar. Allah aşkına! Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yuh çekmeyin, sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuhla bir şey olmaz, sandıkla olur.

Bunlardan birisi kalktı dedi ki, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun var demektir.

"418 MİLYAR DOLARI SON KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'darbe' yanıtı: Ya siz yapıyorsunuz
Öne Çıkanlar
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı Dünya
Danimarka'nın gizli nükleer sığınağı ortaya çıktı
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor Dünya
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı Magazin
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi Siyaset
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı Dünya
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir?
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin Sağlık
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin