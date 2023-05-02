Kılıçdaroğlu: Malı onlar götürdü, sefaleti vatandaşlar çekiyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı’da vatandaşlara seslendi. 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ağrı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyorum, hepsini biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar. Allah aşkına! Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yuh çekmeyin, sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuhla bir şey olmaz, sandıkla olur.

Bunlardan birisi kalktı dedi ki, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun var demektir.

"418 MİLYAR DOLARI SON KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!