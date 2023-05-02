Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'darbe' yanıtı: Ya siz yapıyorsunuz

Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" sözlerine Ağrı'da yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'darbe' yanıtı: Ya siz yapıyorsunuz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da Millet Buluşması'nda halka seslendi.

"DARBEYİ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" sözlerine yanıt vererek "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ağrı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyorum, hepsini biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar. Allah aşkına! Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yuh çekmeyin, sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuhla bir şey olmaz, sandıkla olur.

Bunlardan birisi kalktı dedi ki, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun var demektir.

"418 MİLYAR DOLARI SON KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim! Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmeye hazır mısınız?

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