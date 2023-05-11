Kılıçdaroğlu: Devlete çöreklendiler kaynakları tükettiler

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen mitingde konuştu.

"DEVLETE ÇÖREKLENENLERİN DEVLETİN BÜTÜN KAYNAKLARINI TÜKETTİKLERİNİ BİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Büyük sıkıntılarınız, dertleriniz var, evlatlarınız işsiz, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, mutfakta yangın var, devlet iyi yönetilmiyor. Devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum. Tamamının çözümü var, çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz."

"Gençler size söz veriyorum, özgürlüğü huzuru getireceğim. Tweet attığınızda anneniz babanız, 'Başımız belaya girer' diye uyarıyor. En kolay Bay Kemal'i eleştireceksiniz."

"Partiyi devlet haline getirdiler. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım. Siz devletin valisi ve kaymakamısınız. Devlet memurları kanuna tabisiziniz. Parti memurları değil. Devlet memuru, parti memuru gibi davranırsa onu oradan çekip alacağız."

"SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK"

"Anneler.. Aile Sigortası Desteği getireceğim. Nerede bir aile hekimi varsa orada bir sosyal hizmet uzmanı olacak. Her ailenin en az asgari ücret kadar geliri olacak. Kadın gidecek parasını çekecek çoluk çocuğunun rızkını verecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek."