Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce iddialarına ilişkin sert çıkış. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun, canları cehenneme!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyada hesabından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı.

"MONTAJCILARA LANET OLSUN"

Muharrem İnce hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili soruya Kılıçdaroğlu'nun öfkelendiğini belirten Işık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, 'Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme' dedi."

İşte o paylaşım:

Öte yandan Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddialarla ilgili sitemini dile getirerek şöyle konuşmuştu:

“45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”