‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce’nin bu kararının ardından gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi.



Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Didem Yılmaz, Muharrem İnce'nin mühür çemberinin kapatılması gerektiğini savundu.



YSK SANDIK KURULLARINA MALZEME GÖNDERMELİ

Twitter’dan paylaşım yapan Yılmaz şu satırları yazdı:



“Oy pusulaları basıldığına göre YSK, sandık kurullarına malzeme gönderip, oylama başlamadan önce Muharrem İnce'nin resminin üzerini kapamalarını sağlamalı! Malzeme yetişmez denirse, şeklini belirlediği bir işaretle 'mühür çemberinin' üzeri çizilmeli. Bunu da duyurmalı!”



Yılmaz paylaşımını devamında şunları kaydetti:

"Çekilme iradesini resmi şekilde YSK'ya ulaştırırken bu yönde bir tedbir almasını da isterse 'çekilmenin' gecikmesinden kaynaklanan soruna da çözüm üretmiş olur tabii."