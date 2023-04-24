Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ırkçılık yapmadan göndereceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti.



Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kars İl Başkanlığının organize ettiği programda vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu; Kars, Türkiye ve dünyaya bahar geleceğini söyledi.



"IRKÇILIK YAPMADAN GÖNDERECEĞİZ"

Suriyeli sığınmacı meselesine değinen Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde ırkçılık yapmadan, altını çiziyorum ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz.” dedi.



“Barış içinde, huzur içinde birlikte yaşayacağız.” diyen Kılıçdaroğlu, “Hiç kimseyi ayrıştırmadan, kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, kardeşçe, bayrağımızın altında huzur içinde yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum! Sana söz Kars, ben bunu yapacağım!" şeklinde konuştu.