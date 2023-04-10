Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filmlerinin beşincisini paylaştı: Kırsalda çalışanlara sigorta primi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan’da Twitter hesabında bir video paylaşarak, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra bazı televizyonların reddettiği kampanya filmlerini kendi sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Kılıçdaroğlu, sansüre uğrayan beşinci kampanya filmini “Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi." notuyla paylaştı.

SİGORTA PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK

Kılıçdaroğlu, filmde şunları söyledi:

“Sana söz çiftçi kardeşim, kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım."