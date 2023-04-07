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Kılıçdaroğlu engellenen kampanya videosunu paylaştı: Son günleriniz keyfini çıkarın çeteler!

Kılıçdaroğlu videosunda 5'li çete tarafından yayınlanmasının engellendiğini duyurduğu kampanya videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, beşli çeteye, "Son günleriniz keyfini çıkartın çeteler" diyerek seslendi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 21:52
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Kılıçdaroğlu engellenen kampanya videosunu paylaştı

Kılıçdaroğlu engellenen kampanya videosunu paylaştı: Son günleriniz keyfini çıkarın çeteler!
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından engellendiğini duyurduğu videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda emekçilere, "Omzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım" diyerek seslendi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı seçim kampanyası videosunda şu sözleri kullandı:

"Sana söz emekçi kardeşim! Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri alacağım. Omzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım. Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek!"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara "Çok önemli bir mesele var" diyerek buluşma çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu paylaştığı video yaptığı açıklamada seçim kampanyası kapsamında çeteler için yayınlamayı planladığı videonun bazı medya kuruluşları tarafından engellendiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle, bu filmler; bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti...

Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar! Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım?"

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