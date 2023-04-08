Kılıçdaroğlu engellenen 3. kampanya videosunu paylaştı. Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir video yayımlayarak beşli çeteyle ilgili çektiği kampanya videolarının bazı kanallarda yayınlanmadığını açıklamıştı.

BAY KEMAL 418 MİLYAR DOLARLA NE YAPACAK?

Bu videoların ilk iki tanesini dün yayınlayan Kılıçdaroğlu serinin üçüncüsünü de bu akşam yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu mesajında; “Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak? Televizyonlarda yayınlanmayan serimizin 3. filmini paylaşıyorum...” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve 3. video: