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  • Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı. Çok önemli bir mesela var demişti. 5'li çeteye seslendi

Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı. Çok önemli bir mesela var demişti. 5'li çeteye seslendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok önemli bir mesele var" diyerek duyurduğu açıklamasını yaptı.. 5'li çeteye seslenen Kılıçdaroğlu; "Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 21:32
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Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı. Çok önemli bir mesela var demişti

Son Dakika... Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı. Çok önemli bir mesela var demişti. 5'li çeteye seslendi
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Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Kılıçdaroğlu; "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım sizde çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar, 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine’yi soydu. Çalınan para sizin paranız, evlatlarınız parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim, devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce de şirket var, onların hepsi başımın üstünde yeri var.

Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle, bu filmler; bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti...

Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar! Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım?

Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne. Şu net ki ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız, yapacağız!

Halkıma sesleniyorum, 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım."

İşte o paylaşım:

 

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