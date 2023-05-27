Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım

Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı takdirde futbol maçlarının TRT'den şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım

Editör: Oğuz OK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar sermayesi beIN SPORTS'un elinde olan Süper Lig maç yayınlarıyla ilgili çok konuşulacak bir vaatte bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, TRT'nin taraflı tutumuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."

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